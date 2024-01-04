Сборная Франции вышла в полуфинал United Cup, обыграв команду Норвегии

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Национальная команда Франции стала полуфиналистом турнира United Cup — 2024, проходящего в Австралии с 29 декабря 2023 по 7 января 2024 года. В матче 1/4 финала со сборной Норвегии французы оказались сильнее со счётом 2-1.

Сборная Франции стала третьим полуфиналистом турнира. Ранее в 1/2 финала вышли сборная Польши, обыгравшая команду Китая 3-0 и сборная Австралии, победившая с аналогичным счётом национальную команду Сербии. Последний полуфиналист определится во встрече команд Греции и Германии.

Напомним, призовой фонд турнира в этом году составляет $ 10 млн.

United Cup. 1/2 финала.

Франция — Норвегия 2-1

Каролин Гарсия — Малене Хельгё — 6:2, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5).

Адриан Маннарино — Каспер Рууд — 1:6, 4:6.

Каролин Гарсия/Эдуард Роже-Васслен — Улрикке Эйкери/Каспер Рууд — 7:5, 6:4.