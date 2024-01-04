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«Мамы меня поймут». Азаренко призналась, что не помнит своего первого титула WTA

«Мамы меня поймут». Азаренко призналась, что не помнит своего первого титула WTA
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко ответила, сохранились ли у неё воспоминания о завоевании титула на турнире в Брисбене (Австралия) в 2009 году. Для белоруски та победа стала первой в карьере.

«Если честно, не очень. С рождением ребенка моё мышление поменялось, и теперь я плохо помню всё, что было до этого (смеётся). Думаю, многие мамы меня поймут.

Я точно помню, что это был мой первый титул в карьере – такое не забудешь. Перед этим у меня было пять финалов, которые я проиграла. И преодолеть эту серию здесь, в Брисбене, было очень здорово. Помню, что играла против очень сильной соперницы – Марион Бартоли. В том финале мне удалось показать всё, на что я способна. Та победа и тот первый титул всегда будут для меня особенными», — приводит слова Азаренко The Tennis Letter.

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