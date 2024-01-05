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Свитолина – о матче с Радукану: пыталась вернуть дух борьбы, пробудить украинскую кровь

Свитолина – о матче с Радукану: пыталась вернуть дух борьбы, пробудить украинскую кровь
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Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу в матче с британкой Эммой Радукану во втором круге турнира в Окленде.

«Во время перерыва после первого сета я просто сидела и пыталась вернуть этот дух борьбы, пробудить эту украинскую кровь в себе (улыбается), чтобы вернуться в борьбу, чтобы быть сильной. Я тренируюсь и жертвую чем-то не ради того, чтобы в такой момент сдаваться, а чтобы именно такие матчи и играть. Поэтому я всегда, всегда подталкиваю себя к борьбе. Конечно, не всегда этого достаточно, иногда соперница просто сильнее, но все равно нужно это делать. Что будет то будет. Поэтому сегодня мне удалось психологически выстоять, сыграть второй сет хорошо, и сама Эмма тоже хорошо сыграла. Мы играли на равных, любая могла выиграть», — приводит слова Свитолины Большой теннис Украины

В следующем круге Свитолина встретится с представительницей Чехии Мари Боузковой.

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04 января 2024, четверг. 08:35 МСК
Эмма Радукану
301
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 3 1
6 5 		7 7 6
         
Элина Свитолина
25
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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