Свитолина – о матче с Радукану: пыталась вернуть дух борьбы, пробудить украинскую кровь

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу в матче с британкой Эммой Радукану во втором круге турнира в Окленде.

«Во время перерыва после первого сета я просто сидела и пыталась вернуть этот дух борьбы, пробудить эту украинскую кровь в себе (улыбается), чтобы вернуться в борьбу, чтобы быть сильной. Я тренируюсь и жертвую чем-то не ради того, чтобы в такой момент сдаваться, а чтобы именно такие матчи и играть. Поэтому я всегда, всегда подталкиваю себя к борьбе. Конечно, не всегда этого достаточно, иногда соперница просто сильнее, но все равно нужно это делать. Что будет то будет. Поэтому сегодня мне удалось психологически выстоять, сыграть второй сет хорошо, и сама Эмма тоже хорошо сыграла. Мы играли на равных, любая могла выиграть», — приводит слова Свитолины Большой теннис Украины

В следующем круге Свитолина встретится с представительницей Чехии Мари Боузковой.