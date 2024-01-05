Иванишевич — о травме Джоковича: он будет готов через 10-11 дней

Тренер первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича, хорватский специалист Горан Иванишевич прокомментировал информацию о повреждении Джоковичем запястья во время матча против Алекса де Минора на командном турнире United Cup и рассказал о сроках восстановления.

«Есть проблема с запястьем, но самое главное, что он будет готов через 10-11 дней. И у нас будет несколько дней отдыха, поэтому начнём тренироваться потихоньку. Это не большая проблема. Мы приехали сюда, чтобы сыграть несколько матчей. Он провёл три хороших матча», — сказал Иванишевич в интервью изданию B92.

Ранее Джокович рассказал о проблемах, вызванных повреждением, но подтвердил, что планирует восстановиться к Открытому чемпионату Австралии.