Руне высказался о матче с Сафиуллиным в 1/2 финала турнира в Брисбене

Датский теннисист Хольгер Руне, восьмая ракетка мира, высказался о своём матче с 39-й ракеткой мира из России Романом Сафиуллиным в полуфинале турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Встреча спортсменов пройдёт утром в субботу, 6 января.

«Я видел, что Роман был очень близок к поражению в матче с Алексеем Попыриным. Таков теннис, он по-прежнему на турнире, хотя мог проиграть. Надеюсь, будет отличный матч. Интересно посмотреть, как он играет. У меня есть некоторое понимание благодаря первому кругу пары, но в одиночке всё по-другому, и я очень жду завтрашнего полуфинала», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.

Напомним, в матче с австралийцем Алексеем Попыриным Роман Сафиуллин отыграл пять матчболов и одержал победу в трёх сетах.

Ранее Роман Сафиуллин в паре с Асланом Карацевым обыграл Хольгера Руне, выступавшего в дуэте с британцем Энди Марреем, в матче парного разряда в Брисбене.