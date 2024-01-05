«Не могу быть счастливее». Томпсон — о победе над Надалем в Брисбене

Австралийский теннисист Джордан Томпсон, 55-я ракетка мира, высказался о своей победе над 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» из Испании Рафаэлем Надалем в матче четвертьфинала турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Спортсмен в этой встрече отыграл три матч-пойнта и вырвал победу в трёх сетах.

«Совсем забыл об отыгранных матч-пойнтах. Обыграть Рафу дома, в Брисбене, в четвертьфинале! Думаю, это вообще мой первый выход в полуфинал на харде. Не могу быть счастливее!

Если бы здесь не было наших болельщиков, не думаю, что смог бы спасти матч-пойнты. Я бы сдался к концу матча (смеётся)», — приводит слова Томпсона пресс-служба ATP.

В полуфинале турнира в Брисбене Джордан Томпсон сыграет с 14-й ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым.