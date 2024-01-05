Кербер — о возвращении в спорт после родов: чувствую себя хорошо, но мне нужны матчи

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, чемпионка трёх турниров «Большого шлема», рассказала о своём физическом состоянии после возвращения на корт после рождения ребёнка. Сейчас спортсменка выступает за команду Германии на United Cup, где её сборная уже дошла до полуфинала, несмотря на то что сама Кербер проиграла все свои встречи в одиночном разряде.

«Относительно тела я чувствую себя хорошо, но мне нужны матчи. На тренировках всё ощущается немного по-другому. Последние несколько месяцев я тренировалась очень усердно. Но, конечно, когда ты выходишь на матч, чувствуется давление, что нужно выигрывать. Это совсем другое напряжение, нежели на тренировке.

Я здесь сыграла уже много матчей и с нетерпением жду завтрашний. Всё ещё чувствую себя хорошо. Надеюсь, смогу перенести то, что делаю на тренировках, в матч и выиграть следующую встречу», — сказала спортсменка на пресс-конференции после победы немцев в 1/4 финала United Cup.