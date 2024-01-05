«Сейчас де Минор показывает лучший теннис в жизни». Зверев — о сопернике на United Cup

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о своём сопернике в полуфинале турнира United Cup: спортсмен в матче одиночного разряда сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

«Веду в личных встречах 6-1 по победам? Честно говоря, я не знал этого. Но он сейчас показывает лучший теннис в жизни. Он обыграл Новака Джоковича в двух сетах — значит, играет очень хорошо. Последний раз мы с де Минором играли, наверное, в 2022 году в Риме, так что это было довольно давно. С тех пор он стал лучше, приблизился к топ-10.

Конечно, лучше иметь за собой такое преимущество по личным встречам, чем не иметь, но я ожидаю очередной тяжёлый матч. Особенно здесь, потому что я думаю, что он, команда и вся Австралия будут очень мотивированы. Болельщики на трибунах определённо сыграют в этом большую роль.

Что у него хорошо получается? В первую очередь подача. Из всего, в чём он прибавил, подача выделяется больше всего. Он всегда был быстрым, всегда хорошо играл на приёме, на задней линии, но у него никогда не было сильной подачи. Это изменилось примерно в последние два года, может, 18 месяцев. Он очень мощно и разнообразно подаёт. Думаю, это его главный прогресс в последние полтора года», — сказал Зверев на пресс-конференции после выхода в 1/2 финала турнира United Cup.