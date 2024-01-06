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Сафиуллин завершил выступление на турнире в Брисбене, уступив Хольгеру Руне

Сафиуллин завершил выступление на турнире в Брисбене, уступив Хольгеру Руне
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39-я ракетка мира Роман Сафиуллин уступил в полуфинале теннисного турнира АТР-250 в Брисбене (Австралия). В матче 1/2 финала россиянин со счётом 4:6, 6:7 (0:7) проиграл восьмой ракетке мира датчанину Хольгеру Руне.

Встреча теннисистов продолжалась 1 час 38 минут. Сафиуллин сделал пять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один из двух брейк-пойнтов. На счету Руне семь эйсов и четыре двойные ошибки, а также два реализованных брейк-пойнта из семи.

Брисбен (м). 1/2 финала
06 января 2024, суббота. 08:05 МСК
Хольгер Руне
8
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 0
         
Роман Сафиуллин
39
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Второй финалист турнира определится в поединке между австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном и представителем Болгарии Григором Димитровым. АТР-250 в Брисбене (Австралия) проходит с 31 декабря по 7 января, а призовой фонд турнира составляет $ 661 585.

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