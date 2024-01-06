Сафиуллин завершил выступление на турнире в Брисбене, уступив Хольгеру Руне
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39-я ракетка мира Роман Сафиуллин уступил в полуфинале теннисного турнира АТР-250 в Брисбене (Австралия). В матче 1/2 финала россиянин со счётом 4:6, 6:7 (0:7) проиграл восьмой ракетке мира датчанину Хольгеру Руне.
Встреча теннисистов продолжалась 1 час 38 минут. Сафиуллин сделал пять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один из двух брейк-пойнтов. На счету Руне семь эйсов и четыре двойные ошибки, а также два реализованных брейк-пойнта из семи.
Брисбен (м). 1/2 финала
06 января 2024, суббота. 08:05 МСК
8
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 0
39
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Второй финалист турнира определится в поединке между австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном и представителем Болгарии Григором Димитровым. АТР-250 в Брисбене (Австралия) проходит с 31 декабря по 7 января, а призовой фонд турнира составляет $ 661 585.
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