20-летний Хольгер Руне вышел в девятый финал ATP в карьере

Восьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне вышел в девятый финал ATP в карьере.

В полуфинале теннисного турнира АТР-250 в Брисбене (Австралия) датчанин обыграл российского теннисиста Романа Сафиуллина – 6:4 7:6(0). В финале турнира в Брисбене Руне сразится с победителем пары Томпсон/Димитров. По итогам недели Сафиуллин поднимется на три позиции и станет 36-й ракеткой в мире.

В прошедшем сезоне датский теннисист впервые в карьере поднялся на четвёртую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2023 году он выиграл турнир в Мюнхене, а также два раза играл в финале турниров серии «Мастерс»: в Риме (Италия) он уступил россиянину Даниилу Медведеву, а в Монте-Карло (Монако) – Андрею Рублёву. На турнирах «Большого шлема» он вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и Уимблдона, вылетел в 1/8 Открытого чемпионата Австралии и покинул US Open на стадии первого раунда.