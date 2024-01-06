Анжелика Кербер выиграла первый матч после возвращения в спорт

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немецкая теннисистка Анжелика Кербер выиграла первый матч после возвращения в спорт. Кербер одержала волевую победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович в рамках United Cup.

Встреча закончилась со счётом 4:6 6:2 7:6(7). Продолжительность поединка составила 2 часа 34 минуты. Кербер один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 8 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Томлянович три эйса, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Напомним, пауза в спортивной карьере Кербер была связана с тем, что она стала мамой. В феврале 2023 года Анжелика родила девочку, которую назвали Лианой.