«Люблю играть с Леной». Арина Соболенко — о предстоящем финале с Рыбакиной в Брисбене

Победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего матча с чемпионкой Уимблдона-2022, четвёртой ракеткой мира казахстанкой Еленой Рыбакиной в финале турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

«Люблю играть с Еленой – наши матчи всегда получаются высокого уровня. Обычно людям они нравятся (смеётся). Надеюсь, завтра будет классная битва. Очень жду этого матча. Надеюсь, смогу выиграть первый титул в Брисбене», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Напомним, в полуфинале Брисбена Соболенко без проблем обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира соотечественницу Викторию Азаренко (6:2, 6:4).