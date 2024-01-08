«Не хочу быть чудом на раз». Украинская теннисистка Костюк — о желании войти в топ-10

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, что хотела бы войти в топ-10 рейтинга лучших теннисисток мира.

«Иногда я думаю, что очень важно вернуться назад и прожить в своей голове все те моменты на юниорском Australian Open, потому что я была такой другой, такой молодой. Это не значит, что я была лучше или хуже, это было другое время, и многое можно было взять из него.

Это были очень эмоциональные, потрясающие и счастливые времена. В твоей жизни бывают моменты, когда ты действительно чувствуешь, что достигаешь пика, и вот так я чувствовала себя в те годы. Я не считаю, что ты можешь чувствовать себя так постоянно. Не думаю, что это возможно. Я действительно не знаю, как этот год для меня сложится. Надеюсь, очень хорошо. Я в туре уже много лет. Это действительно очень долго, и, надеюсь, я, наконец, смогу почувствовать себя другой, не просто молодой, многообещающей звездой.

Мне действительно интересно, как я буду чувствовать себя, когда начну выигрывать большие титулы, потому что это давление, которое я раньше не испытывала, и каждый справляется с ним по-разному. Я больше не чувствую такого сильного давления, потому что для меня, откровенно говоря, нет разницы, я 40-я, 60-я или 80-я в мире… Я думаю, что настоящая разница начинается, когда ты попадаешь в топ-10.

Я хотела бы проверить себя на этом уровне, чтобы увидеть, насколько я могу быть последовательной, как я могу удержаться и не быть чудом на один раз. Я очень жду такого давления и опыта», – цитирует Костюк сайт Australiam Open.

Сегодня, 8 января, Марта Костюк вышла во второй круг турнира в Аделаиде, обыграв Ангелину Калинину.