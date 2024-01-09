Руне — об игре Джоковича на «Шлемах»: он чувствует себя комфортно в матчах из пяти сетов

Восьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне заявил, что молодые теннисисты должны выйти на кардинально новый уровень, чтобы обыгрывать первую ракетку мира Новака Джоковича.

«Мы должны выйти на новый уровень. Мы должны делать это не один раз, а более регулярно. Я смог выиграть у него в прошлом году, Синнер победил его, но он всё равно забрал три из четырёх турниров «Большого шлема» и остановился в шаге от титула на четвёртом.

Так что мы ещё не достигли его уровня. Нет ничего невозможного, но я думаю, что это сложнее [победить Джоковича на мэйджоре]. Он чувствует себя комфортно на турнирах «Большого шлема», в матчах из пяти сетов, у него за плечами большой опыт.

Он понимает, что даже если он уступает 0:2, то всё еще может вернуться в игру. Я думаю, что есть всего несколько игроков, способных обыграть его в трёхсетовом формате, но на «Шлемах» таких ещё меньше.

Я знаю, что для этого нужно много работать, и я усердно тренировался в межсезонье, действительно хотел усовершенствовать свою игру. Думаю, самое важное – это выйти из зоны комфорта и попытаться добиться того, чего я не добивался раньше.

Уверен, это правильный путь. Если ты не захочешь меняться, ты никогда не сможешь показать что-то особенное на корте. Главное – быть открытым к переменам, я ещё молод, мне ещё многому предстоит научиться, так что это очень захватывающе.

Но это приятный процесс, ты думаешь: «Ух ты, я действительно выхожу на этот уровень», но потом понимаешь, что всё ещё далёк от него», — приводит слова Руне портал Tennis 365.

Отметим, датчанин начал новый сезон с выхода в финал турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), где он уступил Григору Димитрову со счётом 6:7 (5:7), 4:6.