Александр Шевченко вылетел с турнира в Аделаиде, проиграв Кристоферу О’Коннеллу

48-я ракетка мира Александр Шевченко не смог выйти в 1/4 финала теннисного турнира ATP 250 в Аделаиде (Австралия).

В матче второго круга россиянин со счётом 3:6, 1:6 проиграл 71-й ракетке мира австралийцу Кристоферу О’Коннеллу. Встреча теннисистов продолжалась ровно 1 час. Шевченко сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету О’Коннелла 12 эйсов и одна двойная ошибка, а также три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде О’Коннелл сыграет с победителем пары Лоренцо Сонего (Италия) – Себастьян Корда (США).

Турнир ATP 250в Аделаиде проходит с 8 по 13 января, а призовой фонд составляет $ 661 585. Шевченко был единственным представителем из России на данном турнире.