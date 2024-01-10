Рыбакина — выходе в 1/4 финала турнира в Аделаиде: с каждым матчем становлюсь всё лучше

Чемпионка Уимблдона-2022, третья ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над представительницей Испании Кристиной Букшей в матче второго круга турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Рыбакиной.

«Я становлюсь всё лучше и лучше с каждым матчем, который провожу. Конечно, когда продолжаешь побеждать, это придаёт уверенности. Надеюсь, я продолжу выступать в том же духе в Мельбурне», — сказала Рыбакина после матча.

Напомним, в четвертьфинале хардового турнира в Аделаиде Елена Рыбакина сыграет с победительницей противостояния россиянок Екатерины Александровой (21-я ракетка мира) и Вероники Кудерметовой (16-я ракетка мира).