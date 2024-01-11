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Ольховский: удачная жеребьёвка AO для наших ребят — мы можем ожидать хороших результатов

Ольховский: удачная жеребьёвка AO для наших ребят — мы можем ожидать хороших результатов
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде россиянин Андрей Ольховский прокомментировал результаты жеребьёвки Открытого чемпионата Австралии — 2024 для российских теннисистов.

«Неплохая жеребьёвка для наших ребят. Даже с учётом того, что в четвертьфинале у Рублёва Синнер, а потом, если пройдёт, то Джокович. Но, на мой взгляд, это та стадия, где стоит ожидать сильных соперников. Слабых на таких стадиях уже нет. Поэтому всё нормально. До восьмёрки могут всех проходить.

Удачная жеребьёвка. По-моему, Хачанов выходит на Синнера в третьем круге. У Котова тоже неплохой первый круг. Сюрприз может преподнести Сафиуллин по игре, которую он показывал. Хорошая жеребьёвка, поэтому мы можем ожидать достаточно хороших результатов», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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