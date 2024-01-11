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Виктор Янчук оценил жеребьёвку Australian Open для российских теннисистов

Виктор Янчук оценил жеребьёвку Australian Open для российских теннисистов
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался о результатах жеребьёвки Открытого чемпионата Австралии — 2024 для российских теннисистов.

«Матч Рублёва с Синнером будет напряжённым и непредсказуемым. Рублёв сейчас в неплохой форме. По классу они одного уровня, поэтому решать будут детали и психологическая устойчивость. Здесь 50 на 50.

Вполне приемлемая жеребьёвка для наших ребят. Надо играть и по ходу турнира набирать конкретную форму», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2024 пройдёт с 14 по 28 января в Мельбурне. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является сербский теннисист Новак Джокович.

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