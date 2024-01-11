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Как Даниил Медведев выступит на Australian Open — 2024?

Как Даниил Медведев выступит на Australian Open — 2024?
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14 января в Мельбурне стартует первый турнир «Большого шлема» в 2024 году – Australian Open. Высокий номер посева на нём получил чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как Даниил Медведев выступит на Australian Open — 2024?»

Напомним, согласно прошедшей ранее жеребьёвке, предположительный путь Медведева к финалу выглядит следующим образом:

1-й раунд – квалифаер или лаки-лузер;
2-й раунд – Эмиль Руусувуори;
3-й раунд – Феликс Оже-Альяссим или Доминик Тим;
4-й раунд – Григор Димитров или Алехандро Давидович-Фокина;
Четвертьфинал – Хольгер Руне или Хуберт Хуркач;
Полуфинал – Карлос Алькарас или Александр Зверев;
Финал – Новак Джокович или Янник Синнер.

Australian Open — один из самых успешных ТБШ для Медведева. Он дважды доходил на нём до финала — в 2021 и 2022 году. В 2021-м Даниил в трёх сетах проиграл сербу Новаку Джоковичу, а в 2022-м в пяти партиях уступил испанцу Рафаэлю Надалю, ведя 2:0 по сетам.

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