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Остапенко прокомментировала победу над Александровой на турнире в Аделаиде

Остапенко прокомментировала победу над Александровой на турнире в Аделаиде
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12-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко высказалась о победе над россиянкой Екатериной Александровой (21-я в рейтинге WTA) в полуфинале хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

«Это был действительно тяжёлый матч. Я знала, что она отличная теннисистка и будет тяжело. Я старалась показывать свою игру, даже если иногда мне это не очень удавалось. Я пыталась быть последовательной, когда были шансы. Иногда мне приходится играть более агрессивно, в последние сезоны это получалось не очень хорошо. Теперь я чувствую, что в решающие моменты могу оказывать давление на соперниц. Сейчас я делаю это лучше, чем прежде. Просто чувствую себя хорошо и очень рада выйти в финал», — сказала Остапенко после матча.

За титул Остапенко сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

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