Новак Джокович рассказал, за счёт чего Алекс де Минор обыграл его на старте сезона

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высоко оценил старт сезона австралийца Алекса де Минора, которому проиграл в четвертьфинале командного турнира United Cup.

«Де Минор великолепно сыграл на United Cup. Он победил Фритца, меня и Зверева, впервые вошёл в топ-10. Конечно, это очень важный момент для него и всего австралийского тенниса.

Для меня это не стало неожиданностью. Я знаю, что он способен на большие свершения. Он один из самых быстрых, если не самый быстрый игрок в туре. У него разносторонний теннис, он одинаково хорошо защищается и атакует. А ещё – постоянно прогрессирует. Нельзя не отметить Хьюитта в роли его наставника, у него очень похожий стиль игры.

Я знаю, что от него многого ждут, как обычно от Кирьоса или любого другого топового австралийца на домашнем турнире. Есть большой шанс, что он выступит очень хорошо и далеко пройдёт по сетке. Но никогда не знаешь – невозможно предсказать результаты», — сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой старту Australian Open – 2024.