Видеообзор поражения Касаткиной от Остапенко в финале турнира в Аделаиде

15-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела завоевать титул на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

В финале соревнований Касаткина проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» — 2017, 12-й ракетке мира из Латвии Елене Остапенко (6). Встреча продлилась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Остапенко. Касаткина три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Остапенко три эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA

Для 26-летней Остапенко этот титул стал седьмым в карьере на уровне WTA с учётом победы на «Ролан Гаррос».