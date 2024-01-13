«Можно назвать это успехом». Чесноков оценил поражение Касаткиной в финале Аделаиды

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался о поражении Дарьи Касаткиной от Елены Остапенко в финале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Остапенко.

«Касаткина вышла в финал, это уже хорошо. Можно сказать, что это успех. Она достаточно хорошо сыграла последние два турнира. Турнир в Аделаиде – это дополнительная подготовка к Australian Open, где в первом круге ей предстоит сыграть против очень тяжёлого соперника (американка Питон Стирнс. – Прим. «Чемпионата»). Касаткина сыграла в финале, это хороший результат. Финал турнира WTA-500 – это всегда почётно, но, когда, например, в финале проигрывает Соболенко, для неё это провал.

В прошлом году Дарья тоже играла в финале турнира в Аделаиде, а затем в первом круге Australian Open проиграла Грачёвой. Хотелось бы, чтобы этого не произошло в нынешнем году. На Australian Open чуть другая атмосфера, чуть другие корты», — приводит слова Чеснокова Metaratings.