Рублёв признался, что не мог выкинуть из головы Медведева, когда начал проигрывать Уайлду

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв забавно прокомментировал тяжелейший старт на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Напомним, Рублёв (5) со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6) одолел 78-ю ракетку мира бразильца Тьяго Уайлда.

«Конечно, я никогда не забуду этот матч. Я был даже не на грани поражения в первом матче, я уже падал. Но в последний момент меня поймали.

Тьяго – суперопасный игрок, суперталантливый. Когда он в правильном настроении, он так сильно и чисто бьёт по мячу, что победить его очень сложно.

У меня в голове появились мысли о его матче с Даниилом (Медведевым) на «Ролан Гаррос». Я уже думал об этом в пятом сете, у меня было так много возможностей, я точно думал, что мы увидим ту же историю, что и поражение Даниила на «Ролан Гаррос», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Рублёв имеет в виду сенсационное поражение чемпиона US Open — 2021 Даниила Медведева от того же Уайлда в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023. Тогда квалифаер Уайлд со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:3, 6:4 обыграл Медведева (2).