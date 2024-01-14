Сегодня, 14 января, в Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии – 2024 по теннису. Соревнования пройдут в одиночном, парном разрядах и миксте и завершатся 28 января.

У мужчин титул в 2024 году защищает 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 36-летний серб Новак Джокович. Ему будут противостоять такие топовые игроки, как испанец Карлос Алькарас, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, итальянец Янник Синнер, датчанин Хольгер Руне и другие.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом Australian Open — 2024?»

Стоит отметить, что впервые за 25 лет на Australian Open не сыграют сразу и швейцарец Роджер Федерер, и испанец Рафаэль Надаль. Первый завершил карьеру, а второй травмирован.