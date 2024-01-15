Бадоса вышла во второй круг Australian Open, обыграв Таунсенд
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100-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2024. Соперницей испанки в первом круге была 73-я ракетка мира представительница США Тэйлор Таунсенд. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу Бадосы.
Продолжительность матча составила 59 минут. Бадоса в этой встрече восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Таунсенд один эйс и две двойные ошибки.
В следующем раунде соревнований в Австралии Паула Бадоса сыграет с 46-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой. Женский турнир Открытого чемпионата Австралии — 2024 завершится 27 января.
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