Бадоса вышла во второй круг Australian Open, обыграв Таунсенд

100-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2024. Соперницей испанки в первом круге была 73-я ракетка мира представительница США Тэйлор Таунсенд. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу Бадосы.

Продолжительность матча составила 59 минут. Бадоса в этой встрече восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Таунсенд один эйс и две двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований в Австралии Паула Бадоса сыграет с 46-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой. Женский турнир Открытого чемпионата Австралии — 2024 завершится 27 января.