Янчук: Медведев пока не раскрылся полностью, в первом круге Australian Open это не нужно

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался о победе третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024. Россиянин вышел в следующий круг турнира «Большого шлема» после отказа француза Теренса Атмана в четвёртом сете из-за проблем со здоровьем (5:7; 6:2, 6:4; 1:0).

«Медведев пока не раскрылся полностью. Он сыграл достаточно аккуратно, но надёжно. Но в первом круге и не нужно было показывать пик формы. Ещё всё впереди, будут более достойные соперники. Для первого круга хороший матч и победа», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Соперником Медведева во втором круге соревнований станет финский теннисист Эмиль Руусувуори.