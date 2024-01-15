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Свитолина прокомментировала допуск россиян на ОИ-2024 в Париже

Свитолина прокомментировала допуск россиян на ОИ-2024 в Париже
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Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

«Решение принято, теперь Олимпийский комитет, НОК Украины должен что-то предпринять. Мы следим за ситуацией, посмотрим, какой будет следующий шаг», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским атлетам выступать на Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. При этом спортсмены из России и Беларуси должны соблюсти ряд условий для получении лицензии на выступление, в том числе пройти квалификацию в своих видах спорта. Согласно официальному пресс-релизу МОК, ни один представитель российского или белорусского правительства или государственный чиновник не будет приглашён или аккредитован на Олимпийские игры.

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