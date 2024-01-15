Янчук: хорошо, что Хачанов сыграл четыре сета в первом круге Australian Open

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал победу российского теннисита Карена Хачанова в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Серьёзная победа Карена через борьбу. Хорошо, что Хачанов сыграл такой матч. Лёгкий соперник и победа в три сета была бы не очень хорошей разминкой. Хачанов хорошо готов. С точки зрения будущих игр хорошо, что Карен сыграл четыре сета», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В первом круге Хачанов обыграл представителя Германии Даниэля Альтмайера со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). В следующем раунде соревнований в Австралии россиянин сыграет с американским теннисистом Александром Ковачевичем.