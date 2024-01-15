Оже-Альяссим — о победе над Тимом: в таких матчах ты испытываешь весь спектр эмоций

Бывшая шестая ракетка мира, 23-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу над австрийцем Домиником Тимом в матче первого круга Australian Open. Теннисисты пробыли на корте 5 часов и 2 минуты. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 5:7, 6:3 в пользу канадца.

«Это безумие… В таких матчах ты испытываешь весь спектр эмоций. Мы оба продемонстрировали высочайший уровень. Отличный матч. Я хорошо начал. А потом… Это спорт. Иногда это бесит. Ты стараешься изо всех сил, и соперник играет замечательно. Это была напряжённая борьба. В конце я не хотел провалиться психологически, не хотел разочаровать себя. Я хотел покинуть этот корт без сожалений.

Поддержка была невероятной. Спасибо всем. После того как я проиграл третий и четвёртый сеты, мне было тяжело. Но в такой атмосфере хочется выкладываться на полную. Для нас с Домиником это был отличный матч. Мы его обязательно запомним. Я был бы ещё счастливее, если бы это был финал, но, к сожалению, это только первый круг», — приводит слова Оже-Альяссима на корте после окончания матча The Tennis Letter.

Следующим соперником Оже-Альяссима в Мельбурне станет француз Уго Гренье (Q).