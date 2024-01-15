На Australian Open — 2024 болельщики поддерживали Калинскую песней «Калинка-Малинка»

Забавным событием ознаменовался победный матч 75-й ракетки мира российской теннисистки Анны Калинской в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Напомним, на старте соревнований 25-летняя Калинская встречалась со 103-й ракеткой мира, 22-летней представительницей США Кэти Волынец (Q). Поединок завершился со счётом 6:3, 3:6, 6:2 в пользу российской спортсменки.

Забавно, что в перерыве третьего сета, при счёте 4:1 в пользу Калинской с трибун прозвучала известная русская народная песня «Калинка-Малинка».

Видео доступно в группе «Чемпионата» во «ВКонтакте».

Отметим, что в следующем раунде Australian Open Калинской предстоит сразиться с более рейтинговой соперницей — 45-й ракеткой мира из Нидерландов Аранчей Рус.