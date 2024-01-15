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Джоковичу предложили пожениться по ходу матча на Australian Open. Новак ответил

Джоковичу предложили пожениться по ходу матча на Australian Open. Новак ответил
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Забавный инцидент случился в стартовом матче 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Напомним, в матче первого круга действующий чемпион Джокович (1) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 обыграл 178-ю ракетку мира 18-летнего представителя Хорватии Дино Прижмича (Q). Встреча теннисистов продлилась ровно четыре часа.

Видео доступно на YouTube-канале Australian Open. Права на видео принадлежат Tennis Australia.

На одной из подач Джоковича кто-то с трибун спросил его: «Женишься на мне, Новак?» На что Джокович ответил: «Я уже женат, спасибо». Этот диалог вызвал смех у публики.

Позднее, уже на подаче Прижмича на трибунах зазвонил телефон. «Ты хочешь ответить или?» — с улыбкой на лице сказал Джокович.

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