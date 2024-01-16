Свёнтек — о Звереве в Совете ATP: плохо, когда обвиняемого в абьюзе игрока как бы повышают

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о включении шестой ракетки мира немца Александра Зверева в обновлённый состав Совета игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на фоне обвинений в абьюзе.

«Думаю, в данном случае всё зависит от ATP. Конечно, плохо, когда теннисиста, которому предъявляют такие обвинения, как бы повышают», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Напомним, в начале января Александр Зверев пополнил состав Совета игроков ATP. Он был избран на двухлетний срок. Накануне стало известно, что в мае текущего года теннисист предстанет перед судом в Германии по делу о нападении на его бывшую девушку Бренду Патеа. Спортсмен отрицает выдвинутые против него обвинения.