Руне — о «проклятии Netflix»: Новак мог бы в десяти сериалах сняться, всё равно бы выиграл

Восьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне высказался о «проклятии Netflix».

«На мой взгляд, это тупость. Думаю, Netflix тут не при чём. Новак мог бы в десяти сериалах сняться и всё равно бы выиграл 20 или 24 шлема. Дело точно не в сериале.

Соболенко уже снялась в нескольких сериях и в том году выиграла Australian Open», — сказал датчанин на пресс-конференции.

Напомним, «проклятием Netflix» болельщики назвали ситуацию, когда после выхода первого сезона сериала Break Point, 9/10 героев вылетели с АО, не добравшись даже до стадии 1/8 финала. Исключением стал лишь канадец Феликс Оже-Альяссим, вылетевший в четвертьфинале от Иржи Легечки. В сериале также снимались Айла Томлянович, Паула Бадоса и Ник Кирьос, Маттео Берреттини, Мария Саккари, Онс Жабер, Каспер Рууд, Танаси Коккинакис и Тэйлор Фритц.