«Я не работала над этим, я такая от природы» Рыбакина — о спокойствии на корте

Чемпионка Уимблдона-2022, третья ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопрос журналистов о своём спокойствии на корте во время напряжённых матчей.

«Ребят, я не работала над этим, я такая от природы. Но мне нужно было противоположное, сегодня я пыталась поднять себе настроение. Я вам не покажу много эмоций во время матчей, но что-то да происходит внутри меня», — рассказала Рыбакина на пресс-конференции.

Сегодня, 16 января, в матче первого круга Australian Open — 2024 Елене Рыбакиной удалось обыграть чешскую теннисистку Каролину Плишкову. Во втором раунде Рыбакина выйдет против россиянки Анны Блинковой. В 2023 году Рыбакина проиграла в финале Australian Open белорусской теннисистке Арине Соболенко.