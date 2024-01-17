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Паула Бадоса — Анастасия Павлюченкова: где смотреть матч АО-2024, во сколько начало

Паула Бадоса — Анастасия Павлюченкова: где смотреть матч АО-2024, во сколько начало
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17 и 18 января в Мельбурне (Австралия) пройдут матчи второго круга Australian Open — 2024 среди женщин. В нём примут участие 64 теннисистки.

В матче второго круга Australian Open сойдутся 46-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Испании Паула Бадоса (100-я строчка в рейтинге WTA). Встреча начнётся в 5:00 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны.

Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 05:00 МСК
Паула Бадоса
100
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
46
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Australian Open — 2024 проводится с 14 по 28 января 2024 года. Матчи проходят в австралийском Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.

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