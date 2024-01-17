Соболенко прокомментировала победу над Фрухвиртовой во втором круге AO-2024

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе над представительницей Чехии Брендой Фрухвиртовой во втором круге Australian Open — 2024.

«Для 16-летней она играет невероятно. Первые шесть геймов были на великолепном уровне, а затем я прибавила и стала играть чуть лучше. Видела, что она не очень хорошо себя чувствует. Желаю ей скорейшего восстановления. Рада победе и выходу в следующий раунд.

Две лёгкие победы могут сделать меня чересчур уверенной? Что за вопрос… Не знаю, что сказать. Я не думаю об уверенности, просто стараюсь сыграть как можно лучше. Если матч из двух сетов, я рада такой победе. Если будет три сета, мне всё равно. Я просто стараюсь концентрироваться на себе и бороться за каждое очко. Не то что эти два матча дали мне уверенность. Это теннис, тут ко всему надо быть готовым. Стараюсь фокусироваться на том, чтобы показывать свой лучший теннис», — сказала Соболенко на пресс-конференции.