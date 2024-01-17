Элина Аванесян впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10 мирового рейтинга

74-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Элина Аванесян одержала первую в карьере победу над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA.

Знаковое для Аванесян событие произошло на текущем Открытом чемпионате Австралии. Во втором круге соревнований Элина со счётом 6:4, 6:4 обыграла восьмую ракетку мира представительницу Греции Марию Саккари.

Также стоит отметить, что Аванесян во второй раз в карьере прошла в третий раунд турнира «Большого шлема». Впервые это случилось на прошлогоднем «Ролан Гаррос» (тогда юной россиянке удалось дойти до 1/8 финала грунтового мэйджора).

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Аванесян сразится с украинской теннисисткой Мартой Костюк (37-я ракетка мира).