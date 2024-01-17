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«Горжусь собой». Элина Аванесян прокомментировала победу над Саккари на Australian Open

«Горжусь собой». Элина Аванесян прокомментировала победу над Саккари на Australian Open
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74-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Элина Аванесян прокомментировала неожиданную победу над восьмой ракеткой мира из Греции Марией Саккари во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2024. Встреча, прошедшая на центральном корте, завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

«Если честно, я сегодня нервничала, мне пришлось долго ждать свой матч. Так что я просто старалась наслаждаться игрой. Я горжусь собой и тем, что справилась с эмоциями. Надеюсь, следующие матчи получатся такими же позитивными.

Почему-то у меня сегодня был хороший день, у меня всё работало. Мария для меня – образец для подражания, и я рада, что смогла показать свою лучшую игру», — сказала Аванесян в интервью на корте.

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