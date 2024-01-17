Касаткина посоветовала фанатке Зверева «поискать о нём информацию и подумать ещё раз»

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина дала совет фанатке олимпийского чемпиона 2020 года немца Александра Зверева на фоне обвинений в домашнем насилии.

Ранее Касаткина раскритиковала показ женских матчей на Открытом чемпионате Австралии: «Женский теннис по телевизору не показывают. Спортсменки играют на центральном корте в прайм-тайм и ради чего? Не хочу говорить, что на самом деле они сейчас показывают». В последнем предложении Касаткина, предположительно, намекает на матч Зверева.

«Согласна на 100%! Я женщина, но мне неинтересно смотреть женский теннис, если только не играет австралийка. Я бы с большим удовольствием посмотрела Зверева», — ответила россиянке одна из пользовательниц.

«Если вы женщина, то я бы посоветовала вам поискать информацию о парне, за которым вы хотите понаблюдать, и подумать ещё раз», — в ответ написала Касаткина.

Напомним, ранее стало известно, что в мае текущего года Зверев предстанет перед судом в Берлине по делу о нападении на свою бывшую девушку Бренду Патеа. Патеа и Зверев имеют общего ребёнка. Теннисист отрицает выдвинутые против него обвинения.