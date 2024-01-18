Елена Рыбакина — Анна Блинкова: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

18 января в Мельбурне (Австралия) пройдут матчи второго круга Australian Open — 2024 среди женщин.
В матче второго круга Australian Open сойдутся третья ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина и российская теннисистка Анна Блинкова (57-я ракетка мира). Встреча начнётся не ранее 11:00 мск.
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Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.
Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.
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