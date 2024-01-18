Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина — Анна Блинкова: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

Елена Рыбакина — Анна Блинкова: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало
Аудио-версия:
Комментарии

18 января в Мельбурне (Австралия) пройдут матчи второго круга Australian Open — 2024 среди женщин.

В матче второго круга Australian Open сойдутся третья ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина и российская теннисистка Анна Блинкова (57-я ракетка мира). Встреча начнётся не ранее 11:00 мск.

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 11:00 МСК
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
57
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.

Материалы по теме
Касаткина бьётся на Australian Open! Калинская уже победила, ждём Медведева. LIVE!
Live
Касаткина бьётся на Australian Open! Калинская уже победила, ждём Медведева. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android