Арина Соболенко — о Джоковиче: юморной парень, всегда на позитиве

Победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, каково это участвовать в выставочных матчах с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем. В частности, белоруска поделилась эмоциями от благотворительного матча с Джоковичем перед стартом Australian Open. Мероприятие запомнилось болельщикам большим количеством шуток со стороны Соболенко и Джоковича.

«Новака я знаю давно, мы с ним всегда на позитиве, юморной парень. Это всё не было постановочно, всё было натурально – смеялись, веселились. Конечно, теннис был не самым классным, мы ушли в какое-то абсолютное веселье. Но, как мне показалось, людям понравилось, они насладились, всё-таки это благотворительное мероприятие, там дело было не в теннисе. Надеюсь, все получили удовольствие. Фан есть фан», — сказала Соболенко телеграм-каналу «Гейм Сет Макс».