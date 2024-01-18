Каспер Рууд пошутил в ответ на вопрос, что ему нужно сделать для победы на Australian Open

11-я ракетка мира Каспер Рууд шуткой ответил на вопрос о том, что ему нужно сделать, чтобы выиграть турнир Australian Open в Мельбурне (Австралия).

Сегодня норвежец обыграл 45-ю ракетку мира австралийца Макса Пёрселла со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 7:6 (10:7) и вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

«Что мне нужно, чтобы сделать ещё один шаг и завоевать трофей в Мельбурне? Может быть, им придётся положить глину поверх корта с твёрдым покрытием», — приводит слова Рууда The Tennis Letter.

За свою карьеру Рууд трижды выходил в финал турниров «Большого шлема», однако выиграть трофей у норвежца не получилось. В 2022 году он проиграл во Франции Рафаэлю Надалю — 3:6, 3:6, 0:6 — и в США Карлосу Алькарасу — 4:6, 6:2, 6:7, 3:6. В 2023 году Рууд в финале турнира во Франции уступил Новаку Джоковичу со счётом 6:7, 3:6, 5:7.