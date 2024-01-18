Медведев, уступающий на AO Руусувуори, лишь дважды в карьере отыгрывался с 0:2 по сетам

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев лишь дважды в карьере отыгрывался с 0:2 по сетам. Это интересно в разрезе того, что в данный момент Даниил проигрывает 0:2 по сетам во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2024, где сражается с Эмилем Руусувуори из Финляндии.

Напомним, после двух сыгранных сетов 53-я ракетка мира Руусувуори ведёт в матче с Медведевым (3) со счётом 6:3, 7:6 (7:1). В данный момент идёт третья партия (5:4 в пользу россиянина).

1

Уимблдон-2021, третий круг

Даниил Медведев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

2

Australian Open — 2022, 1/4 финала

Даниил Медведев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4.