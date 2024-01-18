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Медведев, уступающий на AO Руусувуори, лишь дважды в карьере отыгрывался с 0:2 по сетам

Медведев, уступающий на AO Руусувуори, лишь дважды в карьере отыгрывался с 0:2 по сетам
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев лишь дважды в карьере отыгрывался с 0:2 по сетам. Это интересно в разрезе того, что в данный момент Даниил проигрывает 0:2 по сетам во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2024, где сражается с Эмилем Руусувуори из Финляндии.

Напомним, после двух сыгранных сетов 53-я ракетка мира Руусувуори ведёт в матче с Медведевым (3) со счётом 6:3, 7:6 (7:1). В данный момент идёт третья партия (5:4 в пользу россиянина).

Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 15:15 МСК
Эмиль Руусувуори
53
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 1 0
3 		6 1 6 7 7 4
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

1

Уимблдон-2021, третий круг
Даниил Медведев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

2

Australian Open — 2022, 1/4 финала
Даниил Медведев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4.

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