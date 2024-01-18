Медведев, уступающий на AO Руусувуори, лишь дважды в карьере отыгрывался с 0:2 по сетам
Поделиться
Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев лишь дважды в карьере отыгрывался с 0:2 по сетам. Это интересно в разрезе того, что в данный момент Даниил проигрывает 0:2 по сетам во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2024, где сражается с Эмилем Руусувуори из Финляндии.
Напомним, после двух сыгранных сетов 53-я ракетка мира Руусувуори ведёт в матче с Медведевым (3) со счётом 6:3, 7:6 (7:1). В данный момент идёт третья партия (5:4 в пользу россиянина).
Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 15:15 МСК
53
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
5-й сет
2 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|6 1
|0
|
|6 1
|6
|7 7
|4
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
1
Уимблдон-2021, третий круг
Даниил Медведев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.
2
Australian Open — 2022, 1/4 финала
Даниил Медведев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4.
Комментарии
- 18 января 2024
-
19:27
-
19:10
-
19:01
-
18:52
-
18:43
-
18:11
-
18:04
-
18:03
-
17:53
-
17:49
-
17:40
-
16:45
-
16:24
-
16:21
-
16:14
-
15:55
-
15:46
-
15:43
-
15:33
-
15:28
-
15:27
-
15:20
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:59
-
14:53
-
14:21
-
13:48
-
13:31
-
13:23
-
12:59
-
12:44
-
12:06
-
11:51
Партнерский контент