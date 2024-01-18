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Даниил Медведев в третий раз в карьере выиграл матч, в котором уступал 0:2 по сетам

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев одержал третью в карьере победу в матче, где проигрывал 0:2 по сетам.

Это произошло во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2024. Медведев (3) встречался с 53-й ракеткой мира, представителем Финляндии Эмилем Руусувуори. Невероятный по накалу поединок завершился со счётом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0 в пользу россиянина.

Другие победы Медведева в матчах, где он проигрывал 0:2 по сетам:

Уимблдон-2021, третий круг

Даниил Медведев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

Australian Open — 2022, 1/4 финала

Даниил Медведев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4.