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Даниил Медведев опубликовал шутливый пост после волевой победы во 2-м круге AO-2024

Даниил Медведев опубликовал шутливый пост после волевой победы во 2-м круге AO-2024
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях шутливый пост о том, во сколько завершился его матч в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Напомним, в матче второго раунда австралийского мэйджора Медведев (3) встречался с 53-й ракеткой мира, представителем Финляндии Эмилем Руусувуори. Невероятный по накалу поединок завершился со счётом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0 в пользу россиянина. Продолжительность встречи составила 4 часа и 21 минуту. Болельщики покинули трибуны лишь в 03:40 утра по местному времени.

«Уже поздно», — подписал фото часов (от швейцарской компании Bovet, амбассадором которой он является) Медведев, добавив эмодзи «смех до слёз».

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