Казо — о победе над Руне: я давно знал, что могу играть на высоком уровне

122-я ракетка мира представитель Франции Артур Казо прокомментировал сенсационную победу над восьмой ракеткой мира датским теннисистом Хольгером Руне. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 4:6, 6:4 в пользу французского спортсмена.

«Я уже давно знал, что могу играть на высоком уровне. Я много работал. В межсезонье выкладывался на 100%. Мне довелось играть пятисетовые матчи против Фиса, Котова. Тренировался с Димитровым и с Энди Марреем. Да, я видел, что близок к ним, но никогда не мог показать этого по ходу матчей. Я очень рад, что сегодня доказал всем, что отношусь к этому типу игроков, однако я давно знал, что способен показывать такую игру», — сказал Казо на пресс-конференции.

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Казо сыграет с Таллоном Грикспором (Нидерланды). Турнир в Мельбурне завершится 28 января.