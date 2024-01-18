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Пивоварова заявила, что опытные теннисистки боятся 16-летнюю Мирру Андрееву

Пивоварова заявила, что опытные теннисистки боятся 16-летнюю Мирру Андрееву
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова назвала сильные стороны 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Многие теннисистки боятся Мирру Андрееву, потому что знают, какой яркий у неё теннис и как она идёт к своей цели. Когда ты играешь против таких соперниц, ты можешь от страха показать не лучший свой теннис. Я с восторгом наблюдаю за тем, какая Мирра уже мудрая и опытная, несмотря на возраст. Теннису очень нужные такие спортсменки. Они привлекают внимание и делают этот спорт интересным. Уверена, что Мирра не остановится на таких результатах, а будет идти дальше и дальше, покорять вершину рейтинга», — сказала Пивоварова в интервью «Газете.Ru».

Напомним, вчера, 17 января, во втором круге Australian Open Андреева одержала победу над шестой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер. Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:2 в пользу российской теннисистки.

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