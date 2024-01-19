«Ужасный сценарий». RMC Sport — о победе 16-летней Андреевой над Парри

Французское издание RMC Sport отреагировало на победу 47-й ракетки мира 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой над представительницей Франции Диан Парри в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (10:6) в пользу россиянки.

«Ужасный сценарий для француженки Диан Парри, которая была выбита самородком из России Миррой Андреевой после того, как вела в третьем сете со счётом 5:1», — говорится в сообщении.

Напомним, в следующем раунде Australian Open Андреева сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) – Барбора Крейчикова (Чехия).

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, призовой фонд турнира составляет $ 58,128 млн.