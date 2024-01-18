16-летняя Андреева уже сотворила сенсацию на АО. Но есть отличный шанс пройти дальше

Мирра Андреева не перестаёт приятно удивлять. Кто-то уже заговорил про вторую Марию Шарапову и прочит юной россиянке большое звёздное будущее. Очень хочется, чтобы так оно и произошло, но давайте не будем забегать вперёд. Всё-таки в 16 лет стабильности и психологии может в какой-то момент не хватить.

«Просто стараюсь не думать о рейтингах. Не считаю, что добилась чего-то невероятного, на это у меня ещё есть время. Иногда могу накручивать себя, лёжа в кровати, но на следующее утро всё в порядке. Мне же 16, зачем думать о рейтингах? Я поднимаюсь, так что цель – подниматься дальше. Может, на чуть-чуть, но всё равно подняться. Не знаю. Просто стараюсь не думать об этом, думать только о теннисе», — сказала Андреева на пресс-конференции после сенсационной победы над Онс Жабер во втором круге Australian Open.

Благодаря этой победе россиянка уже добралась до топ-40 в предварительном рейтинге. 6:0, 6:2, – кто-то мог себе представить до турнира такой счёт в пользу Мирры в игре с шестой сеяной турнира? Да, Жабер порой играет не слишком стабильно, а её нынешняя готовность (в том числе физическая) оставляет желать лучшего. Но для Андреевой это в любом случае настоящий прорыв и пока что главная победа в карьере.

Мирра Андреева на АО-2024 Фото: Robert Prange/Getty Images

В третьем круге могло случиться российское дерби, если бы Камилла Рахимова обыграла Диан Парри. Увы, россиянка уступила в двух сетах. Дополнительного интереса грядущему матчу добавляет и тот факт, что пять лучших теннисисток России не смогли пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Евгений Кафельников и вовсе назвал подобное развитие событий катастрофой. Что ж, значит, отдуваться придётся другим, молодым и набирающим ход девушкам.

Про соперницу Андреевой по третьему кругу – Диан Парри – мы делали отдельный и подробный материал. Мирра выиграла у француженки 6:1, 6:2 во втором круге «Ролан Гаррос» в прошлом году, поэтому знает манеру и стиль игры этой спортсменки.

Парри – тоже молодая и прогрессирующая теннисистка с большими амбициями. Но, конечно, по таланту Мирра серьёзно превосходит свою оппонентку Диан. И фаворитом в отчётном поединке будет именно россиянка.

«Сейчас можно приближаться к десятке. Наконец, она поймала десяточницу в лице Жабер. Это закономерный результат, потому что уровень игры Андреевой соответствует лучшей десятке мира. Если она ещё поработает и её команда найдёт пути, то Мирра станет одной из лучшей российских спортсменок», — считает заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон.

Абсолютно заслуженная оценка. Главное теперь самой Мирре продолжать вести себя спокойно и уверенно как на корте, так и за его пределами. Именно так Андреева обыгрывала Жабер, в каждом розыгрыше буквально потрясая соперницу своей невозмутимостью. Конечно, многое будет зависеть и от команды молодой теннисистки. Диан Парри ни в коем случае нельзя недооценивать. Тем более француженка выйдет на матч с двойной мотивацией, памятуя о прошлом поражении на родине и думая о желанном реванше.